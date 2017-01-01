История появления файлов формата HEIC и HEIF

19 сентября 2017 г. компания Apple выпустила операционную систему iOS 11 где реализовали поддержку графического формата HEIF. Изображения и видео файлы закодированные кодеком HEIF имеют расширение HEIC.

Преимущество файлов с расширением HEIC заключается в повышенной эффективности графического сжатия абсолютно без потери качества (размер файла выходит в 2 раза меньше, чем в формате JPEG с тем же качеством). Также HEIC сохраняет данные о прозрачности и поддерживает 16-битную цветовую палитру.

Единственным минусом формата HEIC является некоторая несовместимость с ОС Windows 10. Для просмотра таких файлов необходимо установить специальный плагин из каталога приложений Windows или использовать наш онлайн конвертер в формат JPEG.

При съемке на iPhone или iPad все фотографии по умолчанию сохраняются в формате HEIC. Причем файлы этого формата могут быть не только графическими. В одном контейнере с изображением можно также сохранить звук или видео (в кодировке HEVC).

К примеру, в режиме съемки Live Photos (Живое фото) iPhone создает файловый контейнер с расширением HEIC, куда записано несколько фотографий и короткая звуковая дорожка. В предыдущих версиях iOS контейнер живого фото состоял из изображения в формате JPG с 3-секундным видео в формате MOV.

Чем открыть файлы формата HEIC на OC Windows

Встроенные или дополнительно установленные графические редакторы, включая Adobe Photoshop, не распознают файлы HEIC. Чтобы открыть такие изображения , есть несколько вариантов:

⓵ Установить дополнительный системный плагин на ПК из магазина дополнений ОС Windows ⓶ Воспользоваться нашим сервисом для конвертации изображений из HEIC в JPEG

Для установки плагина, перейдите в каталог Microsoft Store и найдите там "Расширение для изображений HEIF" и нажмите на кнопку "Получить".

Данный кодек позволит системе открывать изображения HEIC, как и любые другие изображения, просто двойным кликом мыши. Просмотр происходит в стандартном приложении "Фото". Также в "Проводнике" появляются эскизы для файлов HEIC.

Как сделать, чтобы iPhone снимал с камеры в формате JPEG

Несмотря на преимущества формата HEIC, многие пользователи iPhone предпочитают просматривать и редактировать изображения в универсальном JPEG'е, который поддерживается большинством устройств и приложений.

Чтобы выполнить переключение, откройте "Настройки", затем пункт "Камера" и "Форматы". Поставьте галочку на варианте "Наиболее совместимые".

Плюс этого способа в том, что изображения больше не придется конвертировать или искать плагины для их просмотра.

Минус этого способа в том, что камера iPhone перестанет записывать видео в режиме Full HD (240 кадров в секунду) и режиме 4K (60 кадров в секунду). Эти режимы доступны только если в настройках камеры выбран формат "Высокая эффективность".